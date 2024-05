Blue Water har droppet etisk beslutning: Sender igen fragt gennem Rusland

(Opdateret 28 februar. Blue Water Shipping er efter publiceringen af artiklen kommet frem til, at virksomheden ikke har genoptaget fragten gennem Rusland, som det ellers først blev oplyst i nedenstående skriftlige svar til ShippingWatch. Blue Waters forklaring og beklagelse kan læses her). Blue Water Shipping er igen begyndt at tilbyde sine kunder at sende varer med godstog gennem Rusland, hvor staten driver jernbanerne. I kølvandet på den russiske invasion af Ukraine for to år siden valgte Esbjerg-selskabet ellers at sige stop af etiske årsager. Men nu har selskabet ændret holdning i kølvandet på angrebene på skibe i Det Røde Hav, som har skabt forsinkelser på søfragt fra Kina til Europa.

Problemerne i Det Røde Hav har gjort det nødvendigt for virksomheder at kigge på flere alternative ruter Jan Hjortlund Hansen, pressechef, Blue Water Shipping

”Transport via Rusland er ikke en løsning vi generelt tilbyder, men vi oplever, at enkelte kunder specifikt efterspørger denne løsning i forhold til deres forsyningskæde – især på grund af situationen omkring det Røde Hav, og her hjælper vi med at gennemføre transporterne i henhold til gældende sanktioner og restriktioner,” udtaler pressechef Jan Hjortlund Hansen. Der er ingen sanktioner mod at sende fragt gennem Rusland, så længe toget ikke stopper på sin rejse gennem landet. Men metoden har fået kritik for at være uetisk, da jernbanerne bliver drevet af det statslige selskab Russian Railways. Ifølge Ukraines udenrigsministerium er Russian Railways sanktioneret af bl.a. EU og USA, da transportselskabet bidrager med at flytte krigsmateriel til de russiske tropper ved den ukrainske grænse. Blue Water Shipping fremhævede netop den etiske dimension, da selskabet af egen vilje lukkede ned for togtransport gennem Rusland i juni 2022. ”Selvom det ikke er sanktioneret at sende varer gennem Rusland, har vi truffet en etisk beslutning om, at det vil vi ikke. Vi finder i stedet alternative ruter for godset,” sagde Jan Hjortlund Hansen dengang til Finans. Nu vejer hensynet til kunderne dog tungere end etikken. Hvorfor har I fået en anden etisk holdning til transport gennem Rusland? ”Problemerne i Det Røde Hav har gjort det nødvendigt for virksomheder at kigge på flere alternative ruter for at løse deres aktuelle transportbehov. Vi har kun enkelte forespørgsler på transit via Rusland, men det kan være enkelte kunders foretrukne løsning, hvorfor vi så bistår med løsningen,” udtaler Jan Hjortlund Hansen. Danske Scan Global Logistics benytter ligeledes metoden og har gjort det lige siden krigen brød ud i Ukraine. Speditøren har dog ikke ønsket at kommentere på brugen af den russiske jernbane til ShippingWatch. Flere andre danske logistikselskaber afviser dog stadig at tilbyde sine kunder at få sine varer transporteret hurtigere via Rusland. Mærsk og DSV holder fast i nej Ruten gennem Rusland blev især benyttet meget under pandemien, hvor flaskehalse i havnene gjorde det dyrt at få varer hjem fra Kina på skibe. Lige nu udspiller der sig en lignende situation, da rederierne må sejle udenom Afrika for at få varer til Europa, da de i tre måneder er blevet angrebet af den militante bevægelse houthierne i Det Røde Hav.

Jeg synes, at det er en uetisk beslutning at gennemføre transporter igennem Rusland Morten Høgsberg Nielsen, managing director, Alpi Air & Sea