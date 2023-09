Tidligere Mærsk-profil får chefstilling i Kuehne+Nagel

Efter Mattias Praetorius’ afgang fra Mærsk i juni står det nu klart, at han er blevet ansat i en chefstilling i den schweiziske transport- og logistikkæmpe Kuehne+Nagel.

Det skriver Loadstar, mens Kuehne+Nagel bekræfter over for ShippingWatch.

Mattias Praetorius kom til Mærsk i 2021, hvor han blev ansat som global head of fast-moving consumer goods (FMCG), som typisk dækker over forbrugsvarer.

Hos Kuehne+Nagel bliver han chef for global forretningsudvikling med fokus på forbrugerne.

Før han kom til Mærsk, havde han været ansat i det store danske logistikselskab DSV, som han blev en del af, da selskabet opkøbte konkurrenten Panalpina i 2019.

Da Mattias Praetorius stoppede i Mærsk, fortalte rederiet, at han havde fået et job uden for koncernen.