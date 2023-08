Mærsks mål er at håndtere al fragt ved hjælp af kunstig intelligens

I de kommende år vil den danske rederi- og logistikkoncern lade kunstig intelligens, AI, overtage langt flere opgaver inden for fragten af varer rundt om kloden ud fra målsætningen ”zero touch logistics”.

Det fortæller Mærsks teknologidirektør, Navneet Kapoor, til Børsen.

“Det er ikke bare et håb, vi tror, at det er muligt at digitalisere næsten hele forsyningskæden. Det tager tid, men vi arbejder på en AI-motor. Når den kommer i fuld funktion, vil det være muligt at integrere data automatisk, og det er der, magien sker,” siger Navneet Kapoor.

Han vurderer, at koncernen i dag bruger kunstig intelligens til 15-20 pct. af logistikopgaverne, men at det om fem til syv år kan komme til at fylde 70 til 80 pct.

Mærsk har i dag bl.a. en AI-løsning, der udregner og foreslår den korteste rute, og en som kan optimere arbejdet i terminalerne.