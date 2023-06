DSV udvikler egen kunstig intelligens til at forudse kundeadfærd

Logistikkæmpen DSV vil udvikle sin egen kunstige intelligens, der blandt andet skal hjælpe med at forudse kundeadfærd og til at klare kundernes indfortoldninger.

Teknologien bliver udviklet uden om de store teknologileverandører inden for kunstig intelligens.

Det skal forhindre, at DSV ryger i lommen på leverandørerne, eller at vigtige data skulle komme til gavn for konkurrenterne, skriver skriver Finans.

”Vi bygger og træner selv og vil gerne selv have kontrol over det her. Det har været vigtigt for os,” siger DSV’s informationsdirektør, Jesper Riis.

DSV startede for tre år siden udviklingen af sin egen kunstige intelligens, oplyser direktøren.

Den kunstige intelligens skal bruges til blandt andet at kunne forudse kundeadfærd for at være på forkant med eventuelle forsinkelser samt til kundernes indfortoldninger og betalinger af leverandører.

På markedet for kunstig intelligens findes i forvejen flere færdiglavede systemer. De er dog blevet fravalgt for at hindre, at DSV’s data bruges til at forbedre den kunstige intelligens, som konkurrenterne gør brug af.

Samtidig er der risiko for, at man som selskab bliver stavnsbundet, hvis man indgår en aftale med en af de store udbydere af kunstig intelligens, uddyber han.

”Man kan måske få rabatter til at starte med, hvis man køber det hele. Men hvis priserne stiger, kan man blive låst og være tvunget til at fortsætte samarbejdet, fordi man ikke har en plan for at komme ud,” siger Jesper Riis til Finans.

Selv om kunstig intelligens vil spille en vigtig rolle i fremtiden for DSV, er det blot ét af flere parametre, der skal sikre logistikselskabets succes, fortæller Jesper Riis.