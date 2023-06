Mærsk køber 25 elektriske lastbiler til Tyskland

25 fuldt elektrisk drevne Volvo-lastbiler vil snart være en del af Mærsks landtransport i Tyskland.

Dermed øger koncernen som flere andre logistikselskaber sin satsning på at elektrificere dele af fragten.

”I anerkendelse af det presserende behov for at adressere den miljømæssige påvirkning fra logistik tager vi et modigt skridt fremad med bestillingen af 25 avancerede e-lastbiler,” udtaler Jens-Ole Krenzien, chef i Mærsks nordeuropæiske forretning, i en pressemeddelelse.