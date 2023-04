DSV's topchef melder om priskrig: "Det har vi valgt ikke at tage del i"

Mindre end et år efter at fragtraterne buldrede derudad og forgyldte transportselskaberne, er situationen vendt så hurtigt, at nogle virksomheder nu dumper priserne for at vinde kampen om kunderne.

Det siger DSV’s topchef til Børsen efter logistikselskabets regnskab for første kvartal af 2023, som viste et stort fald i indtjeningen.

”Der har lidt været en irrationel prissætning i markedet nogle steder, og det har vi valgt ikke at tage del i,” siger Jens Bjørn Andersen og fortæller, at beslutningen betyder, at DSV har mistet lidt markedsandele.

Under pandemiens forbrugsfest kunne fragtkoncerner som DSV, Mærsk og deres konkurrenter kræve høje priser for virksomheder, som var desperate for at få nok varer hjem.

I slutningen af 2022 og begyndelsen af i år er stemningen imidlertid vendt efter, at verdensøkonomien er begyndt at vakle.

Mens de seneste to kvartaler har været svære, så er der dog tegn på, at krisen måske ikke bliver helt så slem alligevel.

DSV’s driftsdirektør, Jens Lund, fortalte torsdag, at forbruget så småt er ved at komme i gang igen.

”Det er ikke, fordi markedet er vendt totalt. Mængderne er stadig ikke som før, men det er jo sjovere at være 5-10 pct. nede end 20 pct. nede,” sagde han til ShippingWatch.