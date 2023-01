A.P. Møller - Mærsk har gennemført købet af Martin Bencher Group, en dansk-baseret projektlogistikvirksomhed med premium-kapaciteter inden for ikke-containeriseret projektlogistik, for 61 mio. dollar.

Det skriver Mærsk efter at have annonceret opkøbet den 5. august.

”Jeg er begejstret for at byde Martin Bencher velkommen til Mærsk. Med tilføjelsen af Martin Bencher styrker vi vores evne til at tilbyde projektlogistiktjenester til vores globale kunder, samtidig med at vi leverer et mere omfattende tilbud til en bred vifte af sektorer”, siger Karsten Kildahl, Regional Managing Director i Mærsk i Europa.

Martin Bencher blev grundlagt i 1997 og er en asset-light logistikleverandør, der har specialiseret sig i projektlogistik.

Martin Bencher Group har hovedkontor i Aarhus og er tilstede på nøglelokationer globalt gennem 31 kontorer i 23 lande med næsten 170 ansatte.