Joe Biden vil blokere jernbane-strejke i USA frem mod jul

Den amerikanske præsident Joe Biden har planer om at blokere en potentiel jernbane-strejke i USA, der kan have stor betydning for transporten af varer og for landets økonomi op til jul.

Det skriver Washington Post.

”Set ud fra timingen skal vi lige nu undgå en strejke,” siger Nancy Pelosi, formand for Repræsentanternes Hus, efter et møde med præsidenten tirsdag ifølge mediet.

Joe Biden rakte mandag ud til Kongressen i USA med det formål at undgå en strejke. Det skal ske ved politisk at vedtage en overenskomst, der blev forhandlet på plads tidligere på året, men som er blevet nedstemt af jernbanearbejderne.

Nancy Pelosi forventer, at man mandag vil sende forslaget videre til Senatet, hvor hun håber på opbakning.

”Det er et kompromis, og det er det, vi må gøre,” siger hun.

Biden er ifølge talspersonen for Det Hvide Hus ”sikker på”, at der ikke kommer strejke. I Kongressen er der dog uenighed om, hvorvidt det er en god idé at gribe ind politisk, skriver Washington Post.

En national jernbanestrejke kan få betydning for USA’s transport af blandt andet kul, mens transporten af varer op til jul også ventes at blive ramt. Ifølge brancheorganisationen Association of American Railsroads kan en strejke koste den amerikanske økonomi 2 mia. dollar dagligt.

