Ugens bedste på ShippingWatch

Om kun godt et par måneder træder de nye klimaregler, CII, i kraft, men kritikken af reglerne er hård, og Hapag-Lloyd opfordrer til, at regler bliver ændret, da de ikke giver mening, som de er nu. Shippingprofessor Roar Ådland betegner reglerne som ”irrelevante.”

Rederierne må betale mere i løn

Shippingindustriren må kæmpe med alle mulige midler i for at få fingre i de nye, attraktive medarbejdere. Ifølge topchef Mark Charman fra rekrutteringsselskabet Faststream er der ingen vej uden om at fylde lønningsposen mere op.

Udviklingen for containermarkedet og de for ikke så lang tid siden høje rater går kun en vej, nemlig nedad, og rederierne svarer igen ved at trække skibe ud af markedet.

Har MSC brug for Maersk?

Hvad skal MSC med Maersk, hvis det italiensk-ejede rederi bliver så stort gennem sit aktuelle nybygningsprogram, at det ikke har brug for en alliancepartner? Det er spørgsmålet på den ene side, på den anden siden meder de lokale schweiziske medier, at Aponte-familien, der ejer MSC, med en formue på 100 mia. dollar, er Schweiz’ rigeste familie.





Samtidig med at korneksporten i oktober nærmer sig sidste års niveau, nærmere afslutningen sig også på den aftale, der har sikret en sikker korridor ud af Ukraine.

