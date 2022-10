DFDS holder fast i opkøbsstrategi trods usikre tider

Fredag meldte det danske rederi- og logistikselskab DFDS ud, at det har indledt en strategisk dialog med det tyrkiske logistikselskab Ekol Logistics for at undersøge et muligt køb af virksomhedens internationale transportaktiviteter.

Til Børsen kalder Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, det for ”modigt” i en tid, hvor aktiemarkederne styrtdykker, renter og inflationen stiger og hvor der generelt er stor økonomisk usikkerhed.