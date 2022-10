Kunder og havne får "drastisk" forringet service hvis EU forbyder container-alliancer

Rederiernes betjening af afskibere og havne vil blive forringet ”drastisk”, hvis EU-Kommissionen beslutter at afskaffe containerrederiernes undtagelse fra EU’s konkurrenceregler.

Sådan advarer den tyske logistikkoncern DB Schenkers COO for Air and Ocean, Thorsten Meincke, der ”klart” anbefaler en fortsættelse af EU-undtagelsen for containerrederierne.