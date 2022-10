DB Schenker: Nye IMO-regler vil påvirke rederiernes kapacitet "markant" i 2023

Kapaciteten på containermarkedet kan få en mavepuster, når IMO’s regler om begrænsning af CO2-intensiteten i shipping træder i kraft 1. januar 2023.

Det vurderer Thorsten Meincke, driftsdirektør for Air and Ocean i den tyske logistikkoncern DB Schenker, i et interview med ShippingWatch under virksomhedens ”Product Show” den 28. september i Frankfurt.