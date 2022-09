Topchef vil bevare DB Schenker-brandet - købere står på spring

Mens den tyske regering overvejer at privatisere DB Schenker, mener logistikkoncernens topchef Jochen Thewes, at Schenker-brandet, der er verdens fjerdestørste inden for logistik, fortjener en fremtid. Danske DSV er en mulig køber.