DB Schenker bruger kunstig intelligens for at sikre gennemsigtighed i forsyningskæderne

Den tyske speditør DB Schenker har taget kunstig intelligens i brug i et forsøg på at skabe større forudsigelighed i de globale forsyningskæder for virksomheden og dens kunder og samarbejdspartnere.

Systemet, Intercontinental Supply Chain Solutions, er en digital platform, der samler data fra alle DB Schenkers partnere og kunder, og som gør det muligt at følge enkeltforsendelser med blandt andet skib og beregne en forventet ankomsttid.