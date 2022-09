Ny produktion i Tyrkiet giver vækst i logistik og shipping - DFDS er blandt vinderne

Tyrkiet erstatter i stigende grad lande i Asien og Europa som hjemsted for produktion for europæiske virksomheder, og udviklingen er så markant, at logistik og shipping må investere stort for at tilfredsstille behovet for transport.

”Vi kan se, at vores kunder investerer voldsomt i udstyr - nye trailere, containere og trækkere,” siger Lars Hoffmann, der er chef for DFDS’s aktiviteter i Middelhavsområdet.