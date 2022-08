Storaktionær Michael Kühne mener Hapag-Lloyd tjener for meget

Det tyske containerrederi Hapag-Lloyd tjener alt for mange penge i øjeblikket, og den tyske regerings indsats for at hjælpe Ukraine i krigen mod Rusland er så ”svag”, at det er ”beskæmmende”.

De kontante udmeldinger kommer fra en af tysk erhvervslivs grand old men, Klaus-Michael Kühne, der er storaktionær i den kendte logistikvirksomhed Kuehne + Nagel.