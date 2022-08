DFDS har solgt russisk forretning

I løbet af juli har det danske rederi og logistikselskab DFDS endegyldigt skilt sig af med sine russiske aktiviteter, som er blevet solgt til den lokale ledelse.

Det skriver Finans.

”Man får ikke nogen særligt god pris i den her situation, men det har været afgørende for os at få lukket ned. Vi tror ikke på, at Rusland bliver en aktiv handelspartner de næste mange, mange år,” siger adm. direktør Torben Carlsen til mediet.

Den russiske logistikforretning havde 40-50 medarbejdere og blev større i efteråret 2021, hvor DFDS overtog en dansk speditør med aktiviteter i Rusland.

Det er altså en begrænset størrelse, selskabet har skilt sig af med, og det får heller ingen indflydelse på de finansielle forventninger til 2022.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie MobilityWatch)

DFDS er i gang med at dele kapacitet med P&O Ferries - fransk sag verserer dog stadig

DFDS’ CEO: ”Vi har rigelig kapacitet” til nye opkøb efter historisk kvartalsresultat