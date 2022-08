DSV udpeger USA som nøglemarked for nye opkøb

DSV har i de seneste år foretaget en række store overtagelser og er for nylig blevet udråbt til at have opkøbskikkerten rettet mod det amerikanske logistikselskab C. H. Robinson.

I et interview med Wall Street Journal vil topchef Jens Bjørn Andersen ikke kommentere opkøbsrygterne, men siger, at det amerikanske marked er særdeles vigtigt for DSV, og at ambitionerne er store: