Italien holder MSC og Lufthansa på pinebænken i salg af luftfartsselskab

Det schweizisk-italienske rederi MSC og tyske Lufthansa venter i disse dage utålmodigt på et svar fra den italienske regering på deres tilbud om at overtage det statslige luftfartsselskab ITA, der er resterne af det tidligere Alitalia.

MSC og Lufthansa meddelte tilbage i januar måned, at de ville bruge 90 dage til at kigge ITA efter i sømmene, før de eventuelt ville tilbyde at overtage størstedelen af virksomheden som led i en privatisering. Siden starten af juli har MSC og Lufthansa ventet på, at hvid røg skulle stige op fra regeringskontorerne i Rom.