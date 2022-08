"Det er nemt for Joe Biden at pege på de fæle udlændinge"

Maersks topchef Søren Skou affejer den kritik, som både kunder og politikere i stigende grad har givet udtryk for i løbet af de seneste måneder, nemlig at containerrederierne nyder godt af ublu gode skatte- og konkurencevilkår og i øvrigt tager for høje priser for deres transport.

Før sommerferien var det USA’s præsident Joe Biden, der i usædvanligt hårde vendinger langede ud efter containerrederiernes prisniveau, som rammer de amerikanske eksportvirksomheder. Så var det OECD, der mener, at de gunstige konkurrenceregler under den såkaldte Block Exemption Regulation (BER) gør rederierne i stand til at tjene så meget, at de - sammenlignet med andre aktører - har overordentligt mange midler til at købe op i for eksempel logistiksektoren.