Overvismand vil rulle tonnageskatteordning tilbage

Formanden for Det Økonomiske Råd, Carl-Johan Dalgaard, mener tiden for den gunstige tonnageskatteordning er rindet ud, og at ordningen bør rulles tilbage.

Det siger han til Berlingske samme dag, som Maersk fremlægger sit regnskab for andet kvartal med en forventning om et underliggende driftresultat for hele 2022 på 37 mia. dollar.’

Dermed gentager overvismanden, hvad han sagde i forbindelse med den rapport, som rådet offentliggjorde i foråret, hvor han også kritiserede ordningen, der bl.a. betyder, at Maersk betaler væsentlig mindre i skat af det store overskud, end virksomheder fra andre erhvervssektorer ville gøre.

”Tonnageskatten er en begunstigelse af rederierhvervet. Det er en ordning, som overordnet på samfundsplan må anses for ikke at være hensigtsmæssig,” siger han til avisen.

I juni lagde han op til at ændre modellen, for som han pegede på, ”virker en skat på rederiernes overskud bedre end den vægtafgift, som tonnageskatten reelt er”.

Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, som ser nærmere på en lang række støtteordninger til erhvervslivet – heriblandt også maritime ordninger som tonnageskat og nettoløn til søfolk, som ShippingWatch kunne oplyse dengang.

Hos Danske Rederier er formand Jacob Meldgaard uenig med vismændenes kritik af tonnageskatten.

Han mener, at det ville skade Danmarks konkurrenceevne, hvis den blev fjernet, fordi andre sammenlignelige lande har lignende ordninger.

”Min holdning er, at det rigtige for Danmark er at bibeholde de ordninger. De skal være på niveau og kigges efter, men de skal selvfølgelig være konkurrencedygtige med alternativerne,” sagde han til ShippingWatch.

Der er pt ikke et politisk flertal i Folketinget for at fjerne tonnageskat og nettolønsordning.

