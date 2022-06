DFDS indgår samarbejde om færgerute mellem Skotland og Belgien i 2023

DFDS har indgået en aftale med Ptarmigan Shipping om at genetablere en færgerute mellem Skotland og Belgien med etablering tidligst i 2023.

Det skriver BBC, der har talt med DFDS.

I første omgang vil en fragtrute mellem den skotske by Rosyth og den belgiske by Zeebrugge blive etableret, mens potentialet i en passagerrute undersøges.

”Hos DFDS leder vi altid efter muligheder for at udvide vores netværk og kan bekræfte, at vi ser på muligheden for en ny færgerute mellem Rosyth og Zeebrugge,” siger en talskvinde fra DFDS til BBC.

”Det afhænger af den støtte, vi kan få fra markedet og interessenter, som vil være vores fokus i de kommende måneder,” fortsætter hun.

DFDS sejlede i perioden 2002-2018 mellem de to byer, inden ruten blev lukket i forbindelse med, at der udbrød brand på et af rederiets skibe.

