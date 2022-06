Ugens bedste historier på ShippingWatch

Diskussionen om tonnageskatten har fået nyt brændstof, efter at vismændene for nylig i deres seneste rapport - igen - kritiserede ordningen, og nu er overvismanden kommet med de første bud på, hvordan den kan styrkes, så samfundet får del i de store overskud, skibsfarten har præsenteret de seneste par år. Samtidig er et udvalg under Erhvervsministeriet ved at granske modellen og DIS-ordningen, fordi regeringen vil have vurderet, om man kan spare penge på nogle af støtteordningerne til erhvervslivet.

Uden tonnageskat vil Danmark blive drænet for kompetencer, forudser Jacob Meldgaard

Vismand foreslår ny skattemodel for skibsfarten

Foto: PR/Torm

Spørgsmålet om tonnageskatten blev aktuelt, samme dag som Danske Rederier afholdt sit årsmøde, og bl.a. udnævne ny næstformand i form af Maersk-chefen Palle Brodsgaard Laursen.

Danske Rederier udnævner ny næstformand fra Maersk

Rederichefer frygter mangel på grønt skibsbrændstof: ”Vi står overfor en enorm udfordring”

I decarboniseringens tegn

Uge 23 har også stået i decarboniseringens tegn med vigtige møder i IMO og EU. IMO’s klimakomite har afholdt sit 78. møde, hvor det helt store spørgsmål, indførelse af en global CO2-skat har været diskuteret. I Strasbourg måtte EU-Parlamentet sende sit forslag til, hvordan skibsfarten kan komme ind under et CO2-system, retur til fornyet behandling.

Foto: WatchMedier

Samtid kom MAN Energy Solutions med en fremskrivning, der viser, at det er helt nødvendigt at ombygge en god del af den globale flåde for at nå i mål med decarboniseringen. Nye brændstoffer kan ikke gøre det alene.

IMO og EU

MAN-prognose: Kun ”massiv” ombygning af skibe kan sikre grøn omstilling af shipping

Golden Ocean-topchef erklærer sin opbakning til en CO2-skat: ”Jo før, jo bedre”

Rederier efter afvist CO2-lov: ”Det giver os nye muligheder for at lægge en ny serv”

EU-lovgivere afviser udspil til CO2-kvoter for shipping

IMO’s klimakomite har taget hul på den svære diskussion om CO2-reduktionen





Foto: Gunnar Eide/Odfjell

Og der blev udpeget nye kendte navne til stopstillinger inden for sektoren.

J. Lauritzen udpeger Kristian Mørch som ny CEO

Kristian Mørch vil fordoble J. Lauritzens investeringsportefølje

Torben Østergaard giver central rolle i USTC til Nordens formand

Mads Zacho får ny CEO-post i shipping

Lavere vækst i site

Herudover kom der negative nyheder for shippingindustrien fra de to store økonomiske institutioner Verdensbanken og OECD. Begge sænkede deres vækstforventninger i skyggen af krigen i Ukraine, som isoleret set er dårligt nyt for skibsfarten.

Verdensbanken sænker vækstforventninger og advarer om stagflation

OECD sænker global vækstprognose - rammer container-markedet

Kritik af CMA CGM

Endelig kom CMA CGM med sit resultat for første kvartal og bestilte en hel flåde af nye skibe og fik i den forbindelse kritik for ikke at være grøn nok.

CMA CGM tredobler resultat - bestiller første metanol-skibe

NGO’er vil have CMA CGM til at droppe ordrer på LNG-skibe