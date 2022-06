Erria sikrer sig kontrakt med Ørsted til en værdi på op imod 450 mio. kr.

Det er lang tid siden, at shippingselskabet Erria har kunnet offentliggøre en stor positiv nyhed, der for alvor rykkede ved den yderst betrængte økonomi for selskabet, der har en række erhvervskoryfæer i ejerkredsen.

Men efter at Ørsted har revurderet den aftale om teknisk management af sin flåde af skibe og pramme, som energiselskabet benytter sig af, kan Erria nu glæde sig over, at selskabet igen skal stå for teknisk og crew management af de to skibe og fire pramme. Erria mistede konktrakten tilbage i 2017, men nu er der indgået an flerårig aftale til en værdi af mellem 370 mio. kr. og 450 mio. kr. - afhængigt af udnyttelse af optioner - fremgår det af en meddelelse.