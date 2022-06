Maersk afslutter køb af luftfragt-selskabet Senator International

A.P. Møller-Mærsk har gennemført købet af det tyske luftfragtselskab Senator International.

Det fremgår af en meddelelse. Maersk annoncerede første gang købet i november sidste år og har nu fået alle tilladelser på plads.

”Vi er glade for at byde Senator-teamet velkommen i Mærsk-familien,” siger Vincent Clerc, der er topchef for Ocean & Logistics i Maersk, i meddelelsen.

”Som en global udbyder af integreret logistik forbedrer vi vores muligheder for at levere end-to-end løsninger til vores kunder. Med Senator ombord øger vi vores luftfragtkapacitet, netværk og knowhow markant for at imødekomme vores kunder endnu bedre,2 siger Vincent Clerc, topchef for Ocean & Logistics.

