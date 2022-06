100 dages krig i Ukraine har sat dybe spor i shippingindustrien

Udover at Ruslands invasion af Ukraine allerede kan gøres op i tusindevis af tabte menneskeliv, har krigen haft mærkbare konsekvenser for den globale shippingindustri. Konsekvenser, der rækker langt ud over, hvad en krig mellem to nabostater ellers fører med sig for en industri, som betegner sig selv som modstandsdygtig over for det meste og de fleste konflikter.

Det gælder de shippingselskaber, der har valgt at sælge deres aktiver i Rusland med store tab, og det gælder de rederier, der har haft skibe liggende i de ukrainske havne. Eller dem, der ikke vil sejle på Rusland eller ikke kan sejle i Sortehavet, fordi havnene er mineret.