DFDS lægger op til nye opkøb i logistik

DFDS vil fortsætte sit indtog i landtransport via opkøb, efter rederiet tirsdag annoncerede købet af den lille tyske logistikvirksomhed Primerail, der er specialist i jernbanelogistik.

DFDS vil bruge købet af Primerail til at gøre jernbanelogistik til et selvstændigt forretningsområde under navnet Rail, og DFDS vil fortsætte med at købe op inden for logistik ifølge topchef Torben Carlsen.