NTG-topchef forventer øget pres på søfragt: "En daglig kamp" at finde plads

De seneste fem ugers nedlukning af millionbyen Shanghai gør det til en endnu større udfordring for både rederier og logistikselskaber at operere på et i forvejen ustabilt marked med begrænset kapacitet.

På det seneste har såvel kunder som fragtselskaber oplevet et fornyet pres på forsyningskæderne som følge af de kinesiske nedlukninger. Det er også tilfældet hos det danske logistikselskab NTG, der hver dag slider med at finde plads ombord på skibe.