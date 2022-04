Investorer frygter, at Mærsks tordenridt ebber ud: "Det her kan bare ikke blive ved"

A.P. Møller-Mærsk skovler fantasibeløb ind på voldsomt høje fragtpriser, og efter en stor opjustering tirsdag har Danmarks største virksomhed kurs mod igen at sætte rekord for indtjening i et dansk selskab. Men milliarderne kommer som følge af helt særlige markedsforhold, og blandt investorer er der stor usikkerhed om Mærsks evne til at tjene penge, når det aktuelle tordenridt på shippingmarkedet er overstået.

”Hvis man ventede, at det her er den nye normal for Mærsk, skulle aktien handle på en langt højere pris - vi taler om en mangedobling af aktiekursen. Og det er der bare ikke nogen, der tror på,” siger Lars Hytting, aktiechef i kapitalforvaltningsselskabet Artha, der forvalter 17 mia. kr. med fokus på danske og nordiske aktier.

Efter en uventet stærk start på året hævede Mærsk tirsdag sine forventninger til driftsindtjeningen i 2022 fra 24 til 30 mia. dollars, svarende til et løft på over 41 mia. kr. Sidste år, hvor Mærsk havde en driftsindtjening på 24 mia. dollars, endte bundlinjen på 118 mia. kr., det største overskud i en dansk virksomhed nogensinde. Efter opjusteringen er Mærsk altså godt på vej til langt at overgå sidste års rekord.

Ifølge Mærsk skyldes fremgangen især en stigning i fragtraterne, dvs. prisen på skibstransport, på 71 pct. i forhold til for et år siden. Det er bl.a. kraftig vareefterspørgsel globalt, køer ved havnene og corona-nedlukninger i Kina, der giver benspænd i skibstransporten og dermed skaber heftig kamp om pladsen på skibene.

”Opjusteringen er ikke helt uventet blandt analytikere og os, der følger Mærsk, men den er større end ventet. Og jeg er positivt overrasket over, at Mærsk melder så aggressivt ud på et tidspunkt, hvor det hele ellers står lidt på vippen. Det er et stærkt signal at sende, og det er også derfor, at aktien bliver belønnet i dag,” siger Lars Hytting.

Mærsk-aktien steg tirsdag lidt over 3 pct.

Mærsk indregner nu i sine forventninger, at det stærkt ophedede shippingmarked begynder at køle af i løbet af andet halvår. Men det kan let vise sig at være for pessimistisk, vurderer flere analytikere.

”Vi har en forsyningskæde, som er meget følsom lige nu, og der skal ikke så meget til (for at skabe flaskehalse, red.). Vi har stadig nultolerancepolitik i Kina, som har stor betydning, senest i Shanghai. Det har ret kraftig indvirkning på forsyningskæderne, og det kan betyde, at tingene ikke normaliserer sig allerede i andet halvår. Og så kan det potentielt lande højere end de 30 mia.,” siger Mikkel Emil Jensen, senioranalytiker i Sydbank.

Erik Hovi, analytiker i Fearnley Securities, påpeger, at A.P. Møller-Mærsks ledelse ofte har været konservativ i vurderingen af udsigterne, og at forventningerne blev løftet i flere omgange sidste år. I de nye forventninger er der indregnet en forholdsvis svag afslutning på året, og hvis fragtraterne forbliver høje, kan der derfor være udsigt til flere opjusteringer.

”Meget afhænger af markedsudviklingen. Men de har ikke indregnet i de her forventninger, at de skal have stærk indtjening resten af året,” siger Erik Hovi.

Mens pengene vælter ind nu, rejser investorer dog over for Finans et stort spørgsmålstegn ved, hvor solid Mærsks forretning er i et mere normalt marked. Når flaskehalsene ved havnene er opløst, flere fragtskibe fra næste år bliver sat i søen og forbrugerne igen kan begynde at bruge pengene på rejser og serviceydelser i stedet for materielle goder, vil den hidsige kamp om containerne på Mærsks skibe aftage.

Og mens Mærsks ledelse forventer, at søtransportforretningen under normale forhold vil have en overskudsgrad på over 6 pct. frem mod 2025, udtrykker flere investorer, Finans har talt med, større skepsis.

”Analytikerne er ret splittede. Hvis du ser på estimaterne, er der nogle ret store procentuelle udsving, taget i betragtning, hvor stort et selskab, vi har med at gøre. Det er simpelthen fordi du kan vælge både at tage de positive eller negative briller på, eller dem, der er midt imellem,” siger Lars Hytting fra Artha.

Flere investorer henviser til, at nøgletallet price-earnings, der udtrykker hvor meget investorerne vil betale for aktien i forhold til indtjeningen, er langt lavere for Mærsk end for andre selskaber. Det opfattes som et udtryk for nervøsitet for Mærsks indtjeningsniveau, når fragtmarkedet bliver mere normalt.

”Den nuværende P/E-værdi er ret symptomatisk for, at markedet tydeligvis forventer, at det her kan bare ikke blive ved,” siger Lars Hytting.

Ifølge data fra Nordnet er A.P. Møller-Mærsks aktuelle P/E lidt over 3, mens den f.eks. er 18 for Carlsberg, 24 for DSV, 37 for Novo Nordisk og 151 for Vestas.

Mærsk får i øjeblikket langt den største del af sin indtjening fra søfragt-forretningen. Men koncernen er via en stribe opkøb i fuld gang med at opbygge en division for transport på land, så Mærsk kan stå for hele transporten fra dør til dør.

Blandt investorer føler man sig ikke sikker på, at den voksende logistik-forretning kan kompensere for eventuelle fald i shipping-forretningen. Men Erik Hovi fra Fearnley opfatter logistik-satsningen som et stort plus.

”Marginerne i logistik-forretningen er historisk meget bedre end i shipping, og Mærsk går fra at være tonnage-leverandør til at være en logistik-leverandør. Der går noget tid, inden man ser effekten af de opkøb, de har gennemført sidste år, men de vokser allerede meget organisk,” siger Erik Hovi.

Rekordoverskud lurer igen hos de store containerrederier – men flere risici peger nedad

Maersk hæver forventningerne til 2022 men ser lavere efterspørgsel i containermarkedet