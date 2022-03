DSV-topchef ser først fragtkaos forbedret til næste år

Problemerne i forsyningskæderne ser næppe ud til at opløse sig foreløbigt – og slet ikke efter en række virusudbrud i Kina.

Det vurderer topchefen i DSV Jens Bjørn Andensen i Børsen fredag.

Meget er lukket ned i Kina og afskåret fra omverdenen. Det forlænger flaskehalsene i et i forvejen presset transportmarked. Endda så meget, at man ifølge DSV’s topchef nok ikke skal regne med store bedringer i markedet før til næste år.

”En reduktion i raterne ser ud til at blive udskudt nu på grund af den nye situation. Det skaber en masse nye flaskehalse,” siger Jens Bjørn Andersen til Børsen og tilføjer:

”Vi tror ikke, at der sker nogle markante forandringer fra nuværende situation i 2022.”

Topchefen understreger dog, at situationen fortsat er særdeles usikker.

”Det (nedlukningerne i Kina, red.) er noget, der blev annonceret i slutningen af sidste uge og over weekenden, og vi kender jo heller ikke helt omfanget af det endnu. Men bare det omfang, vi har allerede nu, synes jeg er relativt stort,” siger han.

Jens Bjørn Andersen ser ikke fragtraterne nå tilbage til de samme lave niveauer, før coronakrisen brød ud. Men han er sikker på, at de rekordhøje fragtrater vil tage et dyk, når flaskehalsene og forsinkelserne på et tidspunkt bliver udbedret.

Krig og corona får betydning for DSV’s godsmængder i 2022

Selskaber lukker produktion i Kina efter ny coronabølge