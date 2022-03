Invasion af Ukraine rammer transportselskabers aktiviteter i Rusland

Den russiske invasion af Ukraine har konsekvenser for en lang række transportselskabers aktiviteter i Rusland. Maersk overvejer lige nu ”de næste skridt” for investering i russisk havn. Flyforbud hæmmer flyfragt, lyder det fra DB Schenker. ONE tager ikke længere imod bookinger til to russiske havne.