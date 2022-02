Speditører vil have EU til at sætte Maersk på plads

Logistikselskaberne skruer nu op for kritikken af A.P. Møller-Maersk og andre rederier, som har besluttet sig for også at tilbyde landtransport.

I et nyt brev kræver de europæiske speditørers brancheorganisation, Clecat, at konkurrencekommissær Margrethe Vestager griber ind over for rederiernes landgang.