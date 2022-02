DSV har ingen problemer med kapacitet hos rederne: "Det er godt at være stor"

Det ekstraordinære fragtmarked udløste i dag rekordregnskaber fra DSV og Maersk, hvor sidstnævnte leverede det største overskud for en dansk virksomhed nogensinde, næsten 120 mia. kr.

Her fortalte CEO Søren Skou onsdag formiddag, at rederiet i højere grad prioriterer ”kunder, som ønsker og har haft et langsigtet forhold til os.”

Det har fået flere mindre afskibere, kunder og speditører til at kritisere det store containerrederi for at stille mindre kapacitet til rådighed på lange kontrakter, så kunderne dermed presses over i det dyre spotmarked præget af de dagsaktuelle og tårnhøje rater.

DSV er en af verdens største speditører, og også her blev der onsdag præsenteret et rekordoverskud efter skat på 11,3 mia. kroner for hele 2021, og selskabet ser det hektiske fragtmarked med enorm efterspørgsel og kapacitetsmangel fortsætte til i hvert fald anden halvdel af 2022.

DSV har dog ikke problemer med manglende kapacitet på verdenshavene.

Topchef Jens Bjørn Andersen forklarer, at selskabet ikke kommenterer på individuelle rederier i forhold til kapacitet og aftaler, men bekræfter, at selskabet ligger lunt.

”Vi er i en god position, hvor vi får den kapacitet fra rederierne, vi har brug for,” siger Jens Bjørn Andersen på en telekonference efter årsregnskabet.

”Vi er ikke nødt til at afvise nogle bookinger fra vores kunder. Det er godt at være stor, også i den henseende,” siger han.

Langvarige partnerskaber gør forskellen

Udmeldingen fra DSV reflekterer nogenlunde hvad Kuehne+Nagels Global Head of Trade Management Paolo Montrone tidligere har givet udtryk for over for ShippingWatch. Nemlig at det for en stor aktør altid har været muligt at tage telefonen og sikre sig plads på et af Maersks containerskibe, uanset hvor svært markedet har set ud.

Det er ikke fordi Maersks absolut største kunder, ikke noterede sig, at markedet for søfragt eksploderede i 2021 i en cocktail af for få skibe og en enorm efterspørgsel efter varer fra især USA. Men det langvarige partnerskab mellem de to virksomheder gjorde en forskel, forklarede han sidste efterår.

Modsat har de små virksomheder samlet i SMVDanmark beklaget, hvor svært og dyrt det har været at få transporteret varerne sidste år, fordi der var tale om små kunder.

”Det er i høj grad, noget vores medlemmer og især produktionsvirksomhederne er ramt af. Det gælder især for transport fra Asien, og det kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte virksomhed. De oplever, at aftaler ikke overholdes, og at rederierne lettere kan tillade sig det over for de små,” fortalte SMVdanmarks internationaliseringschef Jens Kvorning til ShippingWatch i november sidste år.

Udsigterne for DSV er stadig meget positive. Selskabet har hævet sin guidance for 2022 til et driftsresultat (ebit) i spændet 18 til 20 mia. kroner, på trods af, at de ekstreme markedstilstande ventes at køle af i andet halvår.

