Speditører frygter unfair konkurrence fra Maersk på landjorden

Maersk satser i stigende grad på at håndtere hele forsyningskæden for sine kunder, og det betyder et ryk ind på landjorden, hvor containerrederiets fremfærd nu møder kritik fra speditørerne, der normalt står for den del af logistikarbejdet.

Selskaber som Scan Global og Blue Water Shipping retter over for Berlingske Business skarpe ord mod Maersk, der på linje med resten af de store containerrederier nyder godt af unikke konkurrencevilkår, der blandt andet tæller tonnageskat og muligheden for at indgå i særligt store alliancer.

”Rederierne er på en række punkter konkurrenter til speditørerne, da de tilbyder nogle af de samme ydelser. Det er helt fair, og det ser vi ingen udfordringer i, hvis de involverede parter kan respektere hinandens roller og samtidig sikre, at konkurrencen foregår på rimelige vilkår,” skriver Dan Nissen, operationel direktør hos Blue Water Shipping, til Berlingske.

Maersk understreger dog over for mediet, at selskabet fortsat ser speditørerne som en vigtig del af forretningen.

”Vi er naturligvis opmærksomme på, at der er kunder, som ønsker en anderledes booking interaktion, og at vi derfor ikke nødvendigvis er det rigtige valg for dem. Det respekterer vi,” skriver Maersk i et svar.

Som ShippingWatch har beskrevet, har de store containerrederier som netop Maersk og bl.a. franske CMA CGM i de seneste par år købt op indenfor logistik, hvor Maersk senest købte kinesiske LF Logistics, mens CMA CGM i 2018 købte det schweiziske logistikselskab Ceva Logistics.

De helt store logistikselskaber, som f.eks. DSV, DB Schenker, DHL og Kuehne+Nagel, ryster ikke på hånden over rederiernes indtog, men udviklingen vurderes at ramme små- og mellemstore speditører hårdt, da de ikke altid kan levere de mængder, rederierne ønsker for at indgå fordelagtige aftaler over længere tid.

