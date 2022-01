DSV's topchef kalder Maersks og MSC's indtog i logistik "betydningsløst"

Det har ingen betydning for DSV, at de store containerrederier flokkes om at opkøbe virksomheder for at skabe deres egen logistikforretning. Det siger DSV's topchef Jens Bjørn Andersen i et interview med ShippingWatch.