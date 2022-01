Maersk-direktør ser manglende digitalisering som største problem i forsyningskæder

Det skaber unødvendige risici for virksomheder, hvis deres forsyningskæder bliver drevet manuelt, skriver Vincent Clerc, direktør for logistik og søfragt i Maersk, i en kronik i Børsen.

"I dag bliver forsyningskæderne i vid udstrækning drevet manuelt. Når en container flyttes fra A til B, skifter op mod 100 dokumenter hænder undervejs, hvilket øger risikoen for brud på kæden. Ved at digitalisere den proces sikrer vi både, at det går hurtigere, og at varerne frit kan bevæge sig på tværs af landegrænser," lyder det fra Maersk-chefen.