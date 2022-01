Ny tendens i transportsektoren begunstiger Maersks strategi

Lagerlogistik, skibsfart og fragt ud til forbrugerne. Det er hvad, kunderne efterspørger ifølge en ny analyse af Accenture, som Børsen har beskrevet.

Her svarer 91 pct. ud af 802 adspurgte transportselskaber, at kunderne vil have én udbyder, som kan udføre samtlige logistike opgaver, såkaldte end-to-end logistikservice.