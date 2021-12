Medie: Nyt forslag fra EU-Kommissionen skal sikre forsyningskæder i krisetid

Den Europæiske Union har som resten af verden været udfordret på at skaffe forsyninger under coronakrisen.

Det har givet stof til eftertanke hos EU-Kommissionen, som ifølge mediet Politico planlægger at fremlægge et forslag i foråret, der skal give beføjelser til embedsmændene i Bruxelles til at sikre forsyningskæder under fremtidige kriser.