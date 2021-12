Transportselskaber forbereder ny fase for brexit-toldregler

Ved årsskiftet forsvinder en overgangsordning, der har lettet toldbyrden for de mange virksomheder, der fragter varer til og fra Storbritannien.

Skæringspunktet er flere gange skubbet, og senest har Storbritannien på ny luftet tanker om en udskydelse, men hos transportselskaberne er forberedelserne til den øgede toldbehandling i fuld gang.

"Vi afventer lige nu, hvad der bliver endeligt besluttet i forhold til de forskellige grænser, men vi arbejder ud fra en forventning om, at de kommende stramninger vil træde i kraft pr. 1 januar 2022," lyder det fra Jesper Hansen, Executive Vice President for DSV, til MarketWire.

Han uddyber, at DSV har forberedt sig på flere scenarier.

Det er også fortsat uklart, om en potentiel udskydelse kun vil gælde nogle grænser til Storbritannien. Særligt grænsen til Nordirland, der også har været betændt i forbindelse med forhandlingerne med EU, kan skabe usikkerhed.

"Vi vil være klar til at hjælpe alle vores kunder med transport til og fra Storbritannien, når de nye stramninger træder i kraft, hvad enten datoen bliver den 1. januar, eller hvis det skulle blive senere hen," skriver Jesper Hansen.

Forudser ikke store ændringer i mængder

"I løbet af 2021 har vi allerede praktiseret de strammere toldprocesser på en stor andel af den godsvolumen, vi transporterer for vores kunder, samtidigt med at vi også har benyttet os af de lempelser, som har været givet fra det engelske toldvæsen siden Brexit blev introduceret i begyndelsen af 2021," lyder det videre.

De stramninger, der nu står til at blive indført, ventes ikke at få betydning for omsætningen, og der er heller ikke udsigt til store forandringer i fragtmængderne. Det skyldes, at der ifølge DSV ikke er tale om nye regler, men derimod blot stramninger af den lovgivning, som allerede er kendt fra den første fase af Brexit.

"Vi oplevede i forbindelse med den første runde af Brexit nogle ændringer i fragtstrømmen mellem Storbritannien og EU både i forhold til fragtmiks, samt i balancen mellem import og eksport," skriver Jesper Hansen og uddyber, at det samme ikke ventes ved denne overgang.

Det er på trods af, at det britiske transportmarked har været hårdt prøvet over det seneste år, hvor særligt mangel på chauffører har været en udfordring.

DFDS har lært af erfaringerne

En lignende melding kommer fra DFDS, der har et af sine største markeder i Storbritannien.

"Vi har lært af erfaringen fra 2021 og er klar til at håndtere næste brexit-bølge. Vi forventer i høj grad at kunne køre vores forretning som hidtil. Skulle der komme en øget fragtmængde gennem DFDS, er vi også klar til at håndtere det," oplyser DFDS til marketWire.

Fragtvoluminer fra de seneste to måneder hos DFDS viser, at niveauet er lidt under 2020, hvilket ifølge selskabet hænger sammen med lageropbygning, mens det er lidt over niveauet fra 2019.

