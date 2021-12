Kaotisk fragtmarked har sat gang i en "fundamental omtænkning" i logistik

De vilde tilstande i transportsektoren i 2021 sætter yderligere damp under et logistikmarked i forvandling. "Vi står over for nye dynamikker hver dag," siger logistikselskabet Dachsers COO for Air & Sea Logistics i et interview med ShippingWatch.