Blue Water Shipping-ansat brugte militærkontrakt til at begå svindel for millioner af kroner i USA

En ansat hos det danske logistikselskab Blue Water Shipping har i flere år svindlet med en lukrativ transportaftale, som Esbjerg-virksomheden havde indgået med militæret i Egypten og USA.

Ved hjælp af falske fakturaer lykkedes det for den 37-årige dansker at franarre den egyptiske regering lidt over 3,6 mio. kr. Pengene blev betalt til et fiktivt firma i USA, som medarbejderen i al hemmelighed stod bag.