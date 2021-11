Logistikkaos har øget fokus på automatisering og kunstig intelligens hos DSV

For mange varer, der skal igennem systemet, og alt for lidt kapacitet er den største udfordring for verdens fragtmarkeder lige nu, og udfordringerne ser ikke ud til at få en ende før i 2023.

Men ifølge Børsen har udfordringerne dog ført til, at det Hedehusene-baserede logistikselskab DSV har øget fokus på automatiserede lagerbygninger med sorteringsanlæg baseret på kunstig intelligens, og det vil også give en gevinst hos selskabet på den anden side af kaosset, lyder det fra DSV's Rene Falch Olesen, som har titlen group CCO.