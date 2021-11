Maersk indgår joint venture med sydafrikanske Grindrod

Maersk vil bruge et joint venture med Grindrod som landgangsbro til at tilbyde landbaseret logistik i Sydafrika.

Med sydafrikanske Grindrod som partner i et samarbejde, som Maersk vil eje 51 pct. af aktierne i, venter containerrederiet at få bedre adgang til at tilbyde sine kunder transport til lands i Sydafrika side om side med søtransport.