Logistikselskaberne ser ind i en industri der er "vendt totalt på hovedet"

Presset på de globale forsyningskæder betyder, at logistikselskaberne må løbe hurtigere og tænke i helt nye baner. Det er ikke bare sværere at lave det samme arbejde, man er nødt til at finde på nye løsninger hele tiden, forklarer Hellmanns head of trade for Asien-Stillehavet.