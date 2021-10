Kuehne+Nagel bruger partnerskaber til at afværge pladsproblemer i containerkaos

Mens mange små virksomheder og logistikselskaber har beklaget sig højlydt over det kaotiske containermarked det seneste års tid, er situationen en helt anden hos det schweiziske Kuehne+Nagel.

Her fortæller selskabets Global Head of Trade Management Paolo Montrone til ShippingWatch, at det i det store hele er lykkedes for selskabet at få de containere med på skibene, man har haft brug for.