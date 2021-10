Rival har uddelt milliardbeløb: Men DSV-ansatte må spejde langt efter særlig coronabonus

DSV's topchef Jens Bjørn Andersen har ikke lagt skjul på, at selskabets mange tusinde ansatte har leveret varen under de pressede forhold på fragtmarkederne, som er opstået i forbindelse med coronakrisen.

"Det er nærmest, som om vores medarbejdere går ind på en brandstation hver morgen og venter på, at klokken ringer, og der sker noget nyt uventet et sted i verden. Så skal vi i gang. Man bliver nødt til konstant at finde nye løsninger," lød det i august fra Jens Bjørn Andersen til Finans.