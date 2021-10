Jens Bjørn om søfragt: "Lige nu er det et fladt marked"

Efter et hæsblæsende 2021 oplevede danske DSV i tredje kvartal, at markedsvæksten stod i stampe inden for søfragt, hvor store flaskehalse rundt i verdens havne, men også lavere vækst på handelsruten over Stillehavet, spillede ind.

Selv om DSV er begunstiget af et ekstremt fragtmarked og omtrent fordoblede sin omsætning fra Air & Sea i tredje kvartal, så anslår selskabet, at markedet for søfragt steg med et rundt nul i perioden.