Leje af skibe er langtfra et ukendt fænomen for Coca-Cola

Den amerikanske drikkevarekoncern The Coca-Cola Company er ligesom flere andre globale selskaber påvirket af det kaos, der lige nu eksisterer på fragtmarkedet.

Senest vakte det stor opsigt, da Alan Smith, indkøbschef hos The Coca-Cola Company, skrev på Linkedin, at Coca-Cola havde chartret tre tørlastskibe, der blev lastet med med mere end 60.000 ton varer for at sikre sin produktion.