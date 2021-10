Coop tester tog fra Kina og Walmart lejer skibe på kaotisk fragtmarked

Kombinationen af forhøjet efterspørgsel på varer og et kaotisk fragtmarked tvinger detail- og forbrugervirksomhederne til at lede efter alternativer til den kostbare og stærkt forsinkede søtransport.

Mens amerikanske virksomheder som Walmart, Target, Home Depot, Costco og Coca Cola har chartret egne container- og tørlastskibe i et forsøg på at komme ud af fragtkniben, har Coop valgt at afprøve jernbane til transport af importvarer fra Kina.