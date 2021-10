MOL-topchef ser et muligt behov for at få regeringer på banen i containerkrisen

Topchefen for japanske Mitsui OSK Lines (MOL) forventer, at det kan blive nødvendigt for regeringer at intervenere for at skabe ro i de globale forsyningskæder.

Shippinggruppens containerforretning ligger i det store rederi Ocean Network Express, der på linje med de andre containerrederier har set sin indtjening tordne i vejret på et marked, hvor enorm efterspørgsel og mangel på kapacitet udløser rekordhøje fragtrater.